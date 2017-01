Fraport erleidet Passagierrückgang in Frankfurt - Hoffen auf Wachstum 2017

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Streiks und die Angst vor Terroranschlägen in Europa haben dem Frankfurter Flughafen 2016 einen Passagierrückgang eingebrockt.



An Deutschlands größtem Airport zählte der Flughafenbetreiber Fraport im abgelaufenen Jahr knapp 60,8 Millionen Passagiere und damit 0,4 Prozent weniger als im Rekordjahr 2015, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit fiel das Minus geringer aus als noch zuletzt vom Vorstand erwartet. Nachdem die Passagierzahlen im Dezember wieder um 3,9 Prozent zulegten, rechnet Fraport-Chef Stefan Schulte 2017 mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad.

Das lange gebeutelte Cargo-Geschäft legte dank eines Schlussspurts auch aufs Gesamtjahr gesehen zu. Im Dezember wuchs die Post- und Luftfrachtmenge um 8,2 Prozent. Für das Gesamtjahr stand damit ein Plus von 1,8 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen zu Buche./stw/fbr