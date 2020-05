Fraport bläst zur Attacke!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Partystimmung bei Fraport-Aktionären. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund sieben Prozent. Damit kostet ein Anteilsschein nun 44,92 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anmerkung der Redaktion: Ist der Corona-Einbruch schon überstanden? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Dieser Anstieg auf Fraport sorgt für ordentlich Entspannung. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Zuletzt lag dieses Top bei 42,14 EUR. Für Fraport geht es jetzt also um die Wurst!

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 58,72 EUR eher auf Rot. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Fraport heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Corona hat die Börsen nach wie vor fest im Griff.