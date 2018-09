Fraport baut neues Flughafengebäude in Thessaloniki

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

THESSALONIKI/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Flughafenbetreiber Fraport hat am Mittwoch mit dem Bau eines neuen Airport-Gebäudes in der zweitgrößten griechischen Stadt Thessaloniki begonnen.



"Eine neue Ära" habe damit begonnen, sagte der Chef von Fraport in Griechenland, Alexander Zinnel.

Die Bauarbeiten sollen 2021 beendet werden. Das neue Flughafengebäude werde eine Fläche von gut 34 000 Quadratmetern haben. Auch eine Renovierung des vorhandenen Gebäudes ist geplant. Die Landebahnen sollten ebenfalls erneuert werden, teilte Fraport weiter mit. Das Unternehmen investiert dazu in Thessaloniki 100 Millionen Euro.

Fraport hatte im April 2017 offiziell den Betrieb von 14 griechischen Regionalflughäfen übernommen. Die Vergabe der Konzessionen über 40 Jahre gilt als eines der größten Privatisierungsprojekte in dem überschuldeten Land. Athens Privatisierungsfonds kassierte dafür 1,234 Milliarden Euro. Die Gesamtkosten für die Renovierung aller 14 Flughäfen wird Fraport zufolge 415 Millionen Euro erreichen./tt/DP/nas