Fraport-Verkehrszahlen im Oktober 2017: Weiter positive Entwicklung in Frankfurt

Frankfurt (ots) -Spitzenwert bei Flugbewegungen / Zuwächse auch im internationalenPortfolioAm Flughafen Frankfurt setzt sich der Wachstumstrend fort. ImOktober 2017 zählte Deutschlands größtes Luftverkehrsdrehkreuz mehrals sechs Millionen Passagiere, ein Anstieg von 6,4 Prozent. Erstmalsin der Geschichte wurde somit in einem Oktober die Marke von sechsMillionen Fluggästen überschritten. Wesentlicher Wachstumsträger warhierbei der Europaverkehr.Mit 195.230 Tonnen legte das Cargo-Aufkommen leicht um 0,6 Prozentzu. Auch die Höchststartgewichte stiegen um 2,3 Prozent auf etwa 2,7Millionen Tonnen an. Mit 43.788 Flugbewegungen (plus 4,4 Prozent)markiert der Oktober den Monat mit den meisten Starts und Landungenin der Geschichte des Flughafens Frankfurt. Der bisherige Höchstwertvom Juli 2015 wurde um etwa 80 Bewegungen übertroffen.Die internationalen Beteiligungsflughäfen zeigten allesamt einepositive Entwicklung. Der Flughafen in Ljubljana (Slowenien)verzeichnete einen Anstieg um 16,3 Prozent auf 153.641 Fluggäste. Denperuanischen Hauptstadtflughafen in Lima nutzten rund 1,9 MillionenPassagiere, ein Plus von 9,7 Prozent. Die beiden Twin Star Airportsin Varna und Burgas in Bulgarien erreichten ein Aufkommen voninsgesamt 122.507 Passagieren (plus 21,8 Prozent).Die 14 griechischen Regionalflughäfen schlossen den Berichtsmonatmit einer Steigerung um 13,9 Prozent auf zusammen etwa 2,4 MillionenFluggäste. Kefalonia, Mykonos und Kos verbuchten hier mit 54,1Prozent, 51,3 Prozent und 36,8 Prozent die stärksten Zuwächse.Der türkische Airport Antalya zählte knapp 2,9 MillionenPassagiere (plus 22,6 Prozent) und die deutsche Beteiligung inHannover erreichte einen Anstieg von 7,2 Prozent auf 636.924Fluggäste. Den Flughafen im russischen St. Petersburg nutzten knapp1,3 Millionen Passagiere, was einem Wachstum von 17,2 Prozententspricht. Der Flughafen Xi'an in China schloss den Berichtsmonatmit einem Zuwachs von 9,8 Prozent auf rund 3,7 Millionen Fluggäste.