Fraport-Verkehrszahlen im November 2018: Wachstum setzt sich fort

Frankfurt (ots) -Passagierzahlen in Frankfurt im Plus / Überwiegend positiveEntwicklung an den internationalen BeteiligungsflughäfenIm November 2018 zählte der Flughafen Frankfurt rund 5,24Millionen Passagiere. Dies entsprach einem Anstieg von 4,7 Prozentgegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Zu dem Wachstum trugensowohl der Europaverkehr (plus 6,1 Prozent) als auch derInterkontinentalverkehr (plus 4,3 Prozent) bei. Kumuliert über dieersten elf Monate des laufenden Jahres lag das Plus derPassagierzahlen bei 7,8 Prozent.Analog stiegen im November die Flugbewegungen um 5,3 Prozent auf41.192 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchsum 3,3 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen. Einzig dasCargo-Aufkommen sank im November angesichts der gestiegenenUnsicherheiten im weltweiten Handel um 2,1 Prozent auf rund 196.537Millionen Tonnen.Auch die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolioentwickelten sich im Berichtsmonat überwiegend positiv. Derslowenische Airport in Ljubljana verbuchte zwar einen leichtenRückgang um 3,3 Prozent auf 117.554 Fluggäste. Die brasilianischenFlughäfen Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten hingegen eindeutliches Plus von 10,8 Prozent auf rund 1,3 Millionen Passagiere.Die 14 griechischen Regionalflughäfen verbuchten insgesamt ein Plusum 12,8 Prozent auf 726.159 Passagiere. Die drei verkehrsstärkstenAirports im griechischen Portfolio waren Thessaloniki (plus 16,6Prozent auf 428.897 Passagiere), Rhodos (minus 9,7 Prozent auf 68.041Passagiere) sowie Chania (plus 14,6 Prozent auf 59.053 Passagiere).Der peruanische Hauptstadtflughafen Lima legte um 6,7 Prozent aufetwa 1,8 Millionen Passagiere zu. Insgesamt 68.246 Fluggäste nutztendie bulgarischen Twin Star Airports Varna und Burgas, ein Minus von6,8 Prozent. Erneut einen starken Anstieg verzeichnete Antalya mitplus 26,9 Prozent auf etwa 1,2 Millionen Passagiere. EbenfallsZuwächse gab es in St. Petersburg (plus 18,1 Prozent auf rund 1,3Millionen Fluggäste) sowie Xi'an in China (plus 4,8 Prozent auf rund3,6 Millionen Passagiere).Weitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier:http://ots.de/Q5nhcPressekontakt:Fraport AGTorben BeckmannUnternehmenskommunikationMedia Relations60547 Frankfurt am MainTelefon +49 69 690-70553t.beckmann@fraport.dewww.fraport.deOriginal-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell