Fraport-Verkehrszahlen im Mai 2019: Solides Wachstum in Frankfurt

Frankfurt (ots) -Passagieraufkommen entwickelt sich auch an den meisteninternationalen Beteiligungsflughäfen positivDer Flughafen Frankfurt zählte im Mai 6,2 Millionen Passagiere,ein Anstieg von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. OhneAnnullierungen aufgrund von Wetter und Streiks wäre das Wachstum umeinen Prozentpunkt höher ausgefallen. Kumuliert über die ersten fünfMonate des Jahres legte das Passagieraufkommen um 2,9 Prozent zu.Mit 46.181 Starts und Landungen stieg die Zahl der Flugbewegungenim Mai um 1,0 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte legte um 0,8Prozent auf rund 2,8 Millionen Tonnen zu. Das Cargo-Volumen stiegleicht an um 0,6 Prozent auf 185.701 Tonnen.Auch an den meisten internationalen Beteiligungsflughäfen legtedas Passagieraufkommen weiter zu. Der Airport Ljubljana in Slowenienzählte 170.307 Fluggäste, ein Plus von 1,8 Prozent. DasPassagieraufkommen an den beiden brasilianischen Flughäfen Fortalezaund Porto Alegre stieg ebenfalls leicht mit einem Zuwachs von 1,1Prozent auf über 1,1 Millionen Passagiere. Der peruanische FlughafenLima steigerte sein Fluggastaufkommen um 8,0 Prozent auf 2,0Millionen Passagiere.Die griechischen Regionalflughäfen zählten insgesamt rund 3,1Millionen Passagiere, ein Rückgang von 1,9 Prozent. Der leichteRückgang ist im Wesentlichen auf Insolvenzen einzelnerFluggesellschaften zurückzuführen, deren Passagieraufkommen temporärnicht vollständig aufgefangen werden konnte. Die aufkommensstärkstenStandorte waren Thessaloniki (minus 0,4 Prozent auf 606.828Fluggäste), Rhodos (minus 5,1 Prozent auf 599.993 Fluggäste) undKerkyra auf Korfu (minus 2,0 Prozent auf 347.953 Fluggäste).Die bulgarischen Airports in Varna und Burgas durchlaufen nacheinem sehr starken Wachstum in den vergangenen drei Jahren aktuelleine Angebotskonsolidierung mit einem Rückgang von 18,3 Prozent auf270.877 Fluggäste. Der Flughafen Antalya in der Türkei zählte circa3,6 Millionen Passagiere, ein Plus von 3,3 Prozent. Das Aufkommen amrussischen Flughafen in St. Petersburg wuchs um 8,4 Prozent auf rund1,7 Millionen Passagiere. Xi'an in China zählte knapp 4,0 MillionenFluggäste, ein Zuwachs von 5,1 Prozent.Weitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier:http://ots.de/Q5nhcPressekontakt:Fraport AGTorben BeckmannUnternehmenskommunikationMedia Relations60547 Frankfurt am MainTelefon +49 69 690-70553t.beckmann@fraport.dewww.fraport.deOriginal-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell