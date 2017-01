Fraport-Verkehrszahlen 2016: Frankfurt übertrifft erneut 60-Millionen-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Frankfurt (ots) -Neuer Dezember-Höchstwert bei Passagieraufkommen / Cargo-Volumenmit deutlichem Wachstum / Unterschiedliche Entwicklung iminternationalen PortfolioDer Flughafen Frankfurt hat im Jahr 2016 mit 60.792.308 Fluggästenerneut die 60-Millionen-Schwelle überschritten und lag in etwa aufdem Niveau des Vorjahres (minus 0,4 Prozent). Nach einer schwachenEntwicklung im Sommerhalbjahr 2016 aufgrund der geopolitischenRahmenbedingungen hatten sich die Fluggastzahlen zum Jahresende hindeutlich erholt. Ohne witterungs- und streikbedingte Annullierungenwäre das Passagieraufkommen um etwa 0,4 Prozent gewachsen.Das Cargo-Aufkommen legte 2016 um 1,8 Prozent auf etwa 2,15Millionen Tonnen zu. Während die Summe der Höchststartgewichte aufJahressicht um 0,4 Prozent auf ein neues Rekordniveau von rund 29,7Millionen Tonnen anstieg, gingen die Flugbewegungen um 1,1 Prozentauf 462.885 zurück. Bereinigt um die Effekte aus streik- undwitterungsbedingten Ausfällen hätte der Rückgang lediglich minus 0,3Prozent betragen. Der Quotient Passagiere pro Passagierflug stieg2016 vom Rekordwert 140,2 im Vorjahr nochmals auf beachtliche 141,0und spiegelte die effizienzsteigernden Konsolidierungsmaßnahmen derAirlines wider."In einem herausfordernden Umfeld haben wir unsere Passagierzahlenin Frankfurt im vergangenen Jahr annähernd stabil halten können.Insbesondere die Erholung zum Jahresende macht uns zuversichtlich fürdas Jahr 2017, in dem wir in Frankfurt wieder wachsen und das LowCost-Segment stärken werden", erklärt Dr. Stefan Schulte,Vorstandsvorsitzender der Fraport AG.Im letzten Monat des Jahres 2016 zählte der Flughafen Frankfurtknapp 4,3 Millionen Passagiere (plus 3,9 Prozent) und übertraf damitden bisherigen Dezember-Höchstwert aus dem Jahr 2011. BeimCargo-Aufkommen war der Monat Dezember ebenfalls besonders stark miteinem Wachstum um 7,6 Prozent auf 188.635 Tonnen, getrieben durch denanziehenden Welthandel, einer vom schwachen Euro stimuliertenExportnachfrage in der Euro-Zone und das weiterhin starke Wachstumder deutschen Wirtschaft. Die Höchststartgewichte gingen um 0,5Prozent auf rund 2,2 Millionen Tonnen zurück, während die Anzahl derFlugbewegungen im Dezember stabil blieb bei 33.941 Starts undLandungen.Das internationale Geschäft entwickelte sich im Gesamtjahr 2016unterschiedlich. Ljubljana in Slowenien verzeichnete rund 1,4Millionen Passagiere und somit 2,3 Prozent weniger als im starkenVorjahreszeitraum. Die peruanische Hauptstadt Lima konnte mit 18,8Millionen Fluggästen einen Anstieg von 10,1 Prozent verzeichnen. DieZahl der Passagiere an den beiden Twinstar-Airports Varna und Burgasin Bulgarien legte um 21,5 Prozent auf zusammen rund 4,6 Millionenzu. In der Türkei haben sich die innere Sicherheitslage sowie dieSpannungen mit Russland stark dämpfend auf den Tourismus und dendamit verbundenen Luftverkehr ausgewirkt. Entsprechend ging die Zahlder Passagiere am Flughafen Antalya um 30,9 Prozent auf rund 19Millionen zurück. Seitdem Anfang September offiziell wiederCharterflüge von Russland nach Antalya aufgenommen wurden, sind klareErholungstendenzen im Russlandverkehr zu erkennen. Am Flughafen imrussischen St. Petersburg war die Entwicklung mit 13,3 MillionenFluggästen (minus 1,7 Prozent) ebenso leicht rückläufig wie inHannover (minus 0,8 Prozent auf 5,4 Millionen). Der chinesischeAirport Xi'an legte hingegen deutlich um 12,2 Prozent auf rund 37Millionen Fluggäste zu.Insgesamt zeigt sich Schulte angesichts der schwierigenRahmenbedingungen zufrieden mit der Bilanz: "Mit Ausnahme der Türkeihaben wir 2016 an allen Fraport-Flughäfen eine annähernd stabileEntwicklung oder deutliches Wachstum gesehen, wie insbesondere inVarna, Burgas oder Lima und Xi'an. Dies unterstreicht unsereStrategie, das Beteiligungsportfolio geografisch breit aufzustellenund die Flughäfen in den Regionen konsequent weiterzuentwickeln."

Original-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell