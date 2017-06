Fraport: Schwierige Verhandlungen mit der Lufthansa!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

der Flughafenbetreiber Fraport forciert seit einiger Zeit ein neues Gebührenprogramm, das vor allem neue Fluglinien nach Frankfurt locken soll. Das Problem: Dem Platzhirsch Lufthansa entstehen hierdurch laut eigenen Angaben Schäden in Höhe von 200 Millionen Euro. Der Grund für die Schäden: Rynair und andere Fluggesellschaften profitieren direkt vom Gebührennachlass und gefährden somit die Vormachtstellung der Kranichairline. Als Folge des Gebührenprogramms entwickelte sich ein Disput zwischen der Lufthansa und Fraport.

Erste Annäherung im Mai

Wie wir bereits Anfang Mai berichteten, schien es in jener Sache eine Annäherung gegeben zu haben. Konkret: Beide Streitparteien wollten „die „mittel- und langfristige Partnerschaft beider Gesellschaften“ ausbauen, um „nachhaltiges Wachstum am Standort Frankfurt, eine effizientere Nutzung der Infrastruktur und eine Reduzierung der Kosten“ zu erreichen. Schon damals war deutlich zu erkennen, dass jene von beiden Seiten herausgegebene Mitteilung lediglich eine Schönwetternachricht war, die vor allem eines zum Ziel hatte: Zeitgewinn.

Verhandlungen ziehen sich hin

Wie nun aus einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht, scheint sich diese Vermutung jetzt zu erhärten. So äußerte sich Fraport-Boss Stefan Schulte im Zuge eines Pressegesprächs zu der aktuellen Lage: „Die Verhandlungen werden nicht in drei Monaten vorbei sein“. Der Manager kündigte außerdem vage an, dass man bis zum Jahresende Neuigkeiten erwarten dürfe. Schulte kommentierte: „Es sind spannende und gute Gespräche, bei denen wir sukzessive zu Ergebnissen kommen werden.“

Frankfurt – ein „Low Cost“ Flughafen?

Der Fraport-Chef rechne damit, dass die Ausrichtung des Flughafens in Zukunft „eindeutig in Richtung Low Cost“ tendieren wird. Als Grund nannte er die bisherige Strategie des Betreibers, welche vorsah, den Flughafen als Umsteigeflughafen für große Airlines zu betreiben. Laut Schulte sei dieses Konzept im Vergleich zu anderen Flughäfen jedoch nicht mehr tragbar. So verlor man in den letzten Jahren immer mehr Passagiere an Flughäfen wie beispielsweise Stuttgart oder Köln-Bonn. Beide genannten Lufthäfen verfügen über ein breites Spektrum an Billigflug-Verbindungen.

Eurowings soll aber profitieren

Immerhin: Wie Matthias Zieschang, Finanzchef bei Fraport, Anfang Mai mitteilte, werde auch die Lufthansa-Tochter Eurowings vom anfangs erwähnten Gebührenprogramm profitieren. Die Billigtochter der Kranichairline soll möglicherweise nächstes Jahr von Frankfurt aus starten.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.