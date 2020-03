Fraport: Schon auf den Turnaround setzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Als Flughafenbetreiber sitzt Fraport sprichwörtlich mitten im Corona-Orkan. Das dürften wir auch in dieser Woche noch zu hören bekommen. Denn Ende der Woche wird die Frankfurter Gesellschaft ihre endgültigen Ergebnisse für das zurückliegende Geschäftsjahr 2019 präsentieren. Wie die Zahlen am Ende aufgenommen werden, dürfte im wesentlichen an dem Ausblick liegen. Schon im Vorfeld zeigten sich beispielsweise Analysten der UBS sehr zurückhaltend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung