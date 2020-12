Fraport mit Rückenwind

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Mit viel Vorschusslorbeeren startet Fraport in den heutigen Handel. Der Kurs schiebt sich mit rund vier Prozent nach vorne. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Da Fraport dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Die Aktionäre hatten den Wendepunkt bisher bei 50,85 EUR ausgelotet. Bei Fraport geht es jetzt also um viel!

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 38,61 EUR, womit sich Fraport in Aufwärtstrends befindet. Der heutige Tag passt also perfekt ins Bild der langfristigen Aufwärtstrends.

