Fraport: Die Macht der Bären ist noch nicht gebrochen!

Die Fraport-Aktie erreichte am 29. Januar 2018 bei 97,26 Euro ein neues Allzeithoch. Anschließend ging der Wert in eine Abwärtsbewegung über, die immer noch nicht beendet ist. Auch auf der Marke von 70,00 Euro konnte der Kurs in der vergangenen Woche keinen Halt finden.

Erst auf dem Niveau von 66,20 Euro zeigten sich die Käufer und stoppten den scharfen Kursverfall. Ob nur für kurze Zeit oder auf Dauer, ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.