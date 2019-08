Fraport-Konzern-Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2019: Stabile Entwicklung seit Jahresbeginn

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Frankfurt (ots) -Umsatz- und Ergebniswachstum trotz schwieriger RahmenbedingungenDer Fraport-Konzern verzeichnete im ersten Halbjahr Zuwächse beiUmsatz und Ergebnis. Bereinigt um die Erlöse, die im Zusammenhang mitAusbauinvestitionen an den internationalen Beteiligungsflughäfenstehen (gemäß IFRIC 12), legten die Umsatzerlöse um 5,2 Prozent auf1.513,9 Millionen Euro zu. Ausschlaggebend für das Umsatzwachstumwaren in Frankfurt unter anderem höhere Erlöse ausBodenverkehrsdienstleistungen und Infrastrukturentgelten sowiegestiegene Retail- und Parkierungserlöse. International trugen vorallem die Konzerngesellschaften Lima Airport Partners und Fraport USAsowie Fraport Greece zum Umsatz-Plus bei.Das operative Ergebnis EBITDA steigerte sich um 10,9 Prozent oder50,2 Millionen Euro auf 511,5 Millionen Euro. Bereinigt um dieErgebniseffekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 in Höhe von22,8 Millionen Euro, lag der operative Ergebniszuwachs bei 27,4Millionen Euro (plus 5,9 Prozent). Der Anstieg ist insbesondere aufdie Segmente Ground Handling und Retail & Real Estate in Frankfurtzurückzuführen, die unter anderem von dem Verkehrswachstumprofitierten.Seit dem 1. Januar 2019 regelt die Rechnungslegungsvorschrift IFRS16 die Leasingbilanzierung neu und betrifft im Wesentlichen dieBehandlung der Mietverträge der Konzerngesellschaft Fraport USA. DieAnwendung von IFRS 16 führte zu einer Entlastung des operativenAufwands und wirkte somit positiv auf das EBITDA. Demgegenüberstanden höhere Abschreibungen von 21,6 Millionen Euro und ein um 5,8Millionen Euro erhöhter Zinsaufwand. Dank eines insgesamt besserenFinanzergebnisses legte das Konzern-Ergebnis im Halbjahr um 24,1Millionen Euro auf 164,9 Millionen Euro zu (plus 17,1 Prozent).Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG: "Ineinem insgesamt schwierigen Umfeld haben wir uns im ersten Halbjahr2019 ordentlich geschlagen. Insbesondere freut mich, dass wir diePassagierzufriedenheit trotz hoher Spitzenbelastungen weiter steigernund die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen reduzieren konnten.Dennoch wollen wir weiter intensiv daran arbeiten, unsere Prozesse zuoptimieren."Der operative Cash Flow nahm in den ersten sechs Monaten um 13,0Prozent auf 367,5 Millionen Euro zu. Der Free Cash Flow hingegenverringerte sich wie prognostiziert deutlich um 282,5 Millionen Euroauf minus 305,7 Millionen Euro. Ursächlich hierfür waren höhereInvestitionen in Frankfurt und bei einigen internationalenKonzerngesellschaften.Der Flughafen Frankfurt verbuchte im ersten Halbjahr 2019 einenPassagierzuwachs von 3,0 Prozent auf über 33,6 Millionen Fluggäste.Auch fast alle internationalen Beteiligungsflughäfen schlossen dieersten sechs Monate mit einem Anstieg beim Passagieraufkommen ab.Lediglich die beiden bulgarischen Airports Varna und Burgas notierteninsgesamt einen Rückgang von 12,9 Prozent. Dieser Trend wird sichauch im Laufe des Jahres fortsetzen.Der Vorstand hält für das Gesamtjahr 2019 weiterhin an seinerPrognose zum Fluggast-Aufkommen in Frankfurt von zwischen etwa zweibis drei Prozent fest. Er bestätigt zudem den Ausblick bei denfinanziellen Kennzahlen. (Prognose Geschäftsbericht 2018:Konzern-EBITDA zwischen etwa 1.160 Millionen Euro und circa 1.195Millionen Euro, Konzern-EBIT zwischen circa 685 Millionen Euro undrund 725 Millionen Euro, Konzern-EBT zwischen etwa 570 Millionen Euround etwa 615 Millionen Euro, Konzern-Ergebnis zwischen rund 420Millionen Euro und rund 460 Millionen Euro).Den Konzern-Zwischenbericht finden Sie auf der Internetseite derFraport AG: http://ots.de/V2E1IPWeitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier:http://ots.de/Q5nhcPressekontakt:Fraport AGTorben BeckmannUnternehmenskommunikationMedia Relations60547 Frankfurt am MainTelefon +49 69 690-70553t.beckmann@fraport.dewww.fraport.deOriginal-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell