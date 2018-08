Fraport-Konzern-Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018: Gute Entwicklung trotz vielfältiger Herausforderungen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Frankfurt (ots) -Deutliche Zuwächse bei Umsatz und EBITDA / Konzern-Ergebnis imPlus / Starkes Passagierwachstum in Frankfurt und an denBeteiligungsflughäfenDer Fraport-Konzern bilanzierte im ersten Halbjahr 2018 eindeutliches Umsatzwachstum von 13,0 Prozent auf 1,532 Milliarden Euro.Der Anstieg in Frankfurt lag im Wesentlichen an einer positivenVerkehrsentwicklung. Daraus resultierten höhere Erlöse ausFlughafenentgelten und Sicherheitsleistungen, gestiegeneBodenverkehrsdienst- und Infrastrukturentgelte sowie höhereParkierungserlöse. Auch das internationale Geschäft trug durchFraport Greece (plus 83,5 Millionen Euro) und die brasilianischenKonzern-Gesellschaften Fortaleza und Porto Alegre (plus 76,4Millionen Euro) zum Umsatzwachstum bei. Die beiden letztgenanntenwaren im Vorjahresberichtszeitraum noch nicht operativ übernommen.Das operative Ergebnis EBITDA konnte ebenfalls deutlich um 9,8Prozent auf 461,3 Millionen Euro gesteigert werden. Dämpfend wirktenallerdings unter anderem verkehrsbedingt gestiegenePersonalaufwendungen im Abfertigungs- und Sicherheitsbereich inFrankfurt. Der Zinsaufwand von Fraport Greece sowie denGesellschaften Fortaleza und Porto Alegre beeinflusste dasFinanzergebnis negativ (erstes Halbjahr 2018: minus 77,4 MillionenEuro im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017: minus 50,4 MillionenEuro). Das führte zu einem Konzern-Ergebnis in Höhe von 140,8Millionen Euro (plus 2,8 Prozent).Höhere Investitionen am Standort Frankfurt und an deninternationalen Beteiligungsflughäfen führten zu einem rückläufigenFree Cash Flow. Dieser verringerte sich in den ersten sechs Monaten2018 um 221,3 Millionen Euro auf minus 23,2 Millionen Euro.Im ersten Halbjahr 2018 zählte der Flughafen Frankfurt 32,7Millionen Passagiere, ein Plus von 9,1 Prozent. Das Cargo-Aufkommenblieb mit rund 1,1 Millionen Tonnen in etwa auf Vorjahresniveau. DieFlughäfen des internationalen Portfolios verzeichneten allesamtstarke Passagierzuwächse."Das anhaltende Wachstum unterstreicht die Attraktivität desFlughafens Frankfurt. Es stellt uns alle aber auch vor großeHerausforderungen. Nur durch die sehr gute Zusammenarbeit mit unserenPartnern, Behörden und Airlines und die hervorragende Leistung allerFlughafenbeschäftigten konnten wir dieses Wachstum im ersten Halbjahrmeistern. Insgesamt hat sich unser Geschäft trotz vielerHerausforderungen gut entwickelt", fassteFraport-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Schulte die ersten beidenQuartale zusammen.Aufgrund der starken Passagierentwicklung in Frankfurt in denersten sechs Monaten erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018nunmehr ein Fluggastaufkommen von leicht über 69 MillionenPassagieren. Ohne Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte ausdem erwarteten Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover hält derVorstand am Ausblick für die finanziellen Kennzahlen fest. Sie werdenim oberen Bereich der prognostizierten Bandbreiten liegen (PrognoseGeschäftsbericht 2017: Konzern-EBITDA zwischen etwa 1.080 MillionenEuro und 1.110 Millionen Euro, Konzern-EBIT zwischen circa 690Millionen Euro und 720 Millionen Euro, Konzern-EBT zwischen etwa 560Millionen Euro und 590 Millionen Euro, Konzern-Ergebnis zwischen rund400 Millionen Euro und 430 Millionen Euro).Aus dem erwarteten Abschluss des Anteilsverkaufs am FlughafenHannover erwartet der Vorstand zudem positive Ergebniseffekte auf dasKonzern-EBITDA in Höhe von rund 25 Millionen Euro und auf dasKonzern-EBT in Höhe von 85 Millionen Euro. Das Konzern-Ergebnis wird- unter Berücksichtigung anfallender Ertragsteuern - um circa 77Millionen Euro positiv beeinflusst. Der Vorstand erwartet aufgrunddieser Sondereffekte, die vorgenannten Bandbreiten für dasKonzern-EBITDA, -EBIT, -EBT und -Ergebnis im Gesamtjahr 2018 zuüberschreiten.Den Konzern-Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 können Sieeinsehen unter: http://ots.de/rl642pWeitere Informationen über die Fraport AG finden Sie hier:http://ots.de/Q5nhcPressekontakt:Fraport AGAlexander ZellUnternehmenskommunikationMedia Relations60547 Frankfurt am MainTelefon +49 69 690-70555a.zell@fraport.dewww.fraport.deOriginal-Content von: Fraport AG, übermittelt durch news aktuell