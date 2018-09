Fraport: Die Käufer sind weiterhin gefordert!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Seit Ende Januar 2018 befindet sich die Fraport-Aktie in einem Abwärtstrend. Ausgehend von dem am 29. Januar 2018 bei 97,26 Euro markierten Allzeithoch ging die Aktie in eine bislang dreiteilige Abwärtsbewegung über. Die aktuell laufende zweite Abwärtswelle begann bereits am 15. Juni, als der Kurs auf dem Niveau von 87,48 Euro nicht mehr weiterkam und zurückfiel.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.