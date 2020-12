Fraport: Jetzt wird es happig!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Fraport-Aktionäre. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund sechs Prozent in die Knie. Der Preis für ein Papier liegt damit jetzt nur noch bei 45,04 EUR. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Die mittelfristige Technik hat sich mit diesem Rücksetzer jetzt spürbar verschlimmert. Denn nun wurde ein wichtiger Bremsbereich unterkreuzt. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 46,14 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Immerhin gibt es heute getreu dem Motto „Geiz ist geil“ einen gehörigen Rabatt. Wer eh skeptisch ist, der erfährt heute Bestätigung.

Fazit: Wie geht es bei Fraport jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.