Fraport: Jetzt kann der Sommer kommen!

ähnlich wie stark frequentierte Autobahnen nutzen sich auch Startbahnen an Flughäfen kontinuierlich ab. So kündigte der Flughafenbetreiber Fraport Mitte Mai an, dass man die Asphaltschicht der Startbahn 18 West in Frankfurt wieder instandsetzen wolle.

Startbahn 18 West wieder vollumfänglich nutzbar

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, konnte man die Instandhaltungsmaßnahmen planmäßig zu Ende bringen. Alle dazugehörigen Start- und Landebahnen sind wieder verwendbar.

Fünf Fußballfelder in fünf Tagen

Innerhalb von fünf Tagen wurde auf circa 44.000 Quadratmetern Fläche (entspricht etwa fünf Fußballfeldern) die alte Asphaltdecke abgetragen und durch zwei neue Schichten ausgetauscht. Auf der Baustelle kamen etwa 30.000 Tonnen Asphalt zum Einsatz. Realisiert wurde das Projekt von etwa 100 Personen, die im Mehrschichtbetrieb tätig waren.

Eine bilderbuchartige Vorausplanung

Besonders stolz zeigte man sich bei Fraport angesichts der „intensive[n] sowie langfristige[n] Vorausplanung der Bauarbeiten“, welche „dank der engen Abstimmung der Maßnahme mit der DFS Deutschen Flugsicherung GmbH, den Airlines und den zuständigen Behörden“ zu „sehr geringen Verzögerungen im Flugbetrieb“ führte, so der Konzern in einem Statement.

Die Sommersaison steht vor der Tür

Bereits bei der Vorplanung des anspruchsvollen Projekts berücksichtigte man vor allem auch den Zeitpunkt der Reparaturmaßnahme. So entschied man sich für einen Zeitraum, in welchem das Flugaufkommen traditionell geringer ist. Zur Erinnerung: In Kürze startet die hoch frequentierte Sommerflugsaison an den deutschen Flughäfen.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.