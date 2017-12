Fraport: Hervorragende Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Liebe Leser,

Fraport hat sich im 1. Halbjahr hervorragend entwickelt. Der Umsatz stieg um 8,9% auf rund 1,36 Mrd €. Der Gewinn verbesserte sich dabei um 39% auf 1,39 € pro Aktie. Die starken Zahlen sind vor allem auf das wachsende Passagieraufkommen zurückzuführen. Gleichzeitig ist es Fraport aber auch gelungen, seine Flughafen-Entgelte zu erhöhen. Der Flughafen in Frankfurt nimmt weiterhin eine Führungsrolle in Europa ein. Jetzt soll das Low-Cost-Segment weiter ausgebaut werden. Bereits im Juni 2016 hat sich die WOW-AIR-Fluggesellschaft in Frankfurt etabliert. Ende März 2017 kam Ryanair dazu.

Fraport möchte seine internationale Präsenz weiter ausbauen

Im Mai zog die ungarische Wizz Air nach. Um der wachsenden Nachfrage nach Low-Cost-Angeboten nachzukommen, plant Fraport ein neues Terminal 3, das bereits 2020 in Betrieb genommen werden könnte. Gleichzeitig möchte Fraport seine internationale Präsenz weiter ausbauen. Dabei sind dem Konzern gleich zwei wichtige strategische Erfolge gelungen.

In Brasilien erhielt Fraport den Zuschlag im öffentlichen Bieterverfahren der brasilianischen Regierung zur Privatisierung der Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre. Damit wird Fraport alleiniger Inhaber der Konzession zur Betreibung beider Flughäfen. Fast gleichzeitig konnte sich Fraport auch am Verhandlungstisch um 14 griechische Regionalflughäfen durchsetzen. Gegen eine Einmalzahlung von rund 1,2 Mrd € wird Fraport über seine Tochtergesellschaft Fraport Greece, an der der Mutterkonzern zu 73,4% beteiligt ist, den Betrieb der Flughäfen übernehmen.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.