Fraport-Geschäftsjahr 2016: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung trotz herausfordernder Rahmenbedingungen

Frankfurt (ots) -Entschädigung Manila sorgt für Rekordergebnis / UnterschiedlicheEntwicklung im internationalen PortfolioDie Fraport AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016zurück, in dem trotz herausfordernder Rahmenbedingungen für dieLuftverkehrsbranche und einer leicht rückläufigen Verkehrsentwicklungam Frankfurter Flughafen ein Rekordergebnis erzielt wurde.Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden Euro und damit 0,5 Prozentunter dem Vorjahreswert. Bereinigt um Änderungen imKonsolidierungskreis aufgrund des Anteilsverkaufs an der FraportCargo Services und des Verkaufs der Air-Transport IT Services wäreder Umsatz um 46,2 Millionen Euro oder 1,8 Prozent gestiegen. Gründefür den Umsatzanstieg auf bereinigter Basis waren insbesondere dasanhaltende Wachstum der Konzern-Flughäfen in Lima (Peru), Varna undBurgas (Bulgarien), der Tochtergesellschaft Fraport USA sowieGrundstücksverkäufe.Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 24,2 Prozent auf einenneuen Höchstwert von 1,05 Milliarden Euro. Gestützt wurde dieserstarke Ergebnisanstieg durch die erhaltene Entschädigungszahlung fürdas Manila-Projekt, die das EBITDA um 198,8 Millionen Euro erhöhte.Der erfolgreiche Verkauf von 10,5 Prozent der Anteile an der ThalitaTrading Ltd., der Muttergesellschaft der Betreibergesellschaft desFlughafens Pulkovo in St. Petersburg, trug weitere 40,1 MillionenEuro zum EBITDA bei. Bereinigt um diese Effekte sowie Rückstellungenfür ein Personalstrukturprogramm hätte das EBITDA mit rund 853Millionen Euro auf Vorjahresniveau gelegen. Auch hier kompensiertedas externe Geschäft die im vergangenen Jahr schwächereVerkehrsentwicklung und das rückläufige Ausgabeverhalten imRetail-Geschäft in Frankfurt.Das Konzern-Ergebnis stieg um 34,8 Prozent auf 400,3 MillionenEuro. Ohne die vorgenannten Ergebniseffekte sowie außerplanmäßigeAbschreibungen hätte Fraport ein Konzern-Ergebnis von rund 296Millionen Euro erreicht. Der operative Cash Flow hingegen verringertesich um 10,6 Prozent auf 583,2 Millionen Euro. Analog ging der FreeCash Flow, auch aufgrund der fortschreitenden Bautätigkeit beimTerminal 3, um 23,3 Prozent auf 301,7 Millionen Euro zurück.Die leicht rückläufige Verkehrsentwicklung in Frankfurt mitannähernd 61 Millionen Passagieren (minus 0,4 Prozent) gehtinsbesondere auf die schwachen Monate im Frühjahr und Sommer desJahres 2016 zurück, in denen geopolitische Unsicherheiten zu einerdeutlichen Reisezurückhaltung geführt hatten. Im Schlussquartal gabes eine spürbare Erholung, im Dezember wurde sogar ein neuerMonats-Höchstwert erreicht. Das Cargo-Aufkommen legte, unterstütztvon einer im Sommer einsetzenden Belebung der Konjunktur, um 1,8Prozent auf etwa 2,1 Millionen Tonnen zu.Die Verkehrsentwicklung im externen Geschäft war unterschiedlich,unter dem Strich konnten aber die starken Rückgänge in Antalya (minus30,9 Prozent) - beeinflusst von der geo- und sicherheitspolitischenSituation in der Türkei - durch die anderen Standorte weitgehendkompensiert werden. Starkes Wachstum gab es insbesondere in Lima(Peru, plus 10,1 Prozent), Burgas (Bulgarien, plus 22,0 Prozent),Varna (Bulgarien, plus 20,8 Prozent) und Xi'an (China, plus 12,2Prozent).Auf Basis der positiven Ergebnisentwicklung wird der diesjährigenHauptversammlung eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,50 Euro jeAktie vorgeschlagen. Dies entspricht einem Anstieg um 0,15 Euro oder11,1 Prozent und einer Ausschüttungsquote von 36,9 Prozent deszugrunde liegenden Konzern-Ergebnisses.Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, erklärtezum Geschäftsverlauf: "Wir konnten in einem herausfordernden Jahrunser bisher höchstes Jahresergebnis erzielen. Der Verkauf von 10,5Prozent der Anteile am Flughafen St. Petersburg zeigt, dass wirinternationale Betreiberprojekte auch in einem schwierigen Umfelderfolgreich entwickeln können. Wir werden unsere Strategie, dasinternationale Geschäft breit aufzustellen, konsequentweiterverfolgen."Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet Fraport am Standort Frankfurtmit einem Verkehrswachstum zwischen 2 und 4 Prozent. Beim Umsatz wirdein deutlicher Anstieg auf bis zu rund 2,9 Milliarden Euro erwartet,der sich auf die erwartete positive Verkehrsentwicklung in Frankfurtund an den internationalen Beteiligungsflughäfen stützt. Des Weiterenwird auch die geplante Konsolidierung der Griechenland-Aktivitäten zudem deutlichen Umsatzanstieg beitragen. Die Prognose für dasoperative Ergebnis (EBITDA) liegt bei rund 980 bis rund 1.020Millionen Euro, für das EBIT zwischen 610 und 650 Millionen Euro. DasKonzern-Ergebnis wird zwischen 310 und 350 Millionen Euro erwartet."Wir blicken optimistisch auf das laufende Jahr und rechnen amFrankfurter Flughafen mit Wachstum sowohl im Low-Cost-Segment alsauch im klassischen Hub-Verkehr. Parallel entwickeln wir unserinternationales Geschäft gezielt weiter. Mit Übernahme der 14griechischen Flughäfen werden wir weiteres Wachstumspotenzialerschließen", so Dr. Stefan Schulte.Mit Blick auf das erwartete langfristige Passagierwachstum amFrankfurter Flughafen wird der Bau des Terminals 3 wie geplantvorangetrieben. Die Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts ist für2023 vorgesehen. Im internationalen Geschäft steht derzeit dieoperative Übernahme der 14 griechischen Flughäfen im Fokus, dievoraussichtlich in den nächsten Wochen abgeschlossen werden soll.Die einzelnen Segmente im Überblick:Aviation:Der Segment-Umsatz verringerte sich im Geschäftsjahr 2016 um 1,8Prozent auf 910,2 Millionen Euro. Gründe waren im Wesentlichen dasleicht rückläufige Passagieraufkommen am Standort Frankfurt, dieFremdvergabe eines Loses zur Erbringung von Sicherheitsleistungen imFlugsteig B sowie geringere Erlöse aus der Weiterverrechnung vonInfrastrukturkosten. Die gebildeten Rückstellungen für das Programmzum Personalstrukturwandel, steigende Tarife im Geschäftsjahr 2016sowie höhere Sachaufwendungen führten zu einem Rückgang desSegment-EBITDA um 8,3 Prozent auf 217,9 Millionen Euro. DieAbschreibungen erhöhten sich im Vorjahresvergleich deutlich,insbesondere aufgrund der vollständigen außerplanmäßigen Abschreibungdes Geschäfts- oder Firmenwerts der FraSec GmbH von 22,4 MillionenEuro wegen einer im Vergleich zu den Vorjahren gesunkenenlangfristigen Ergebniserwartung der Gesellschaft. Entsprechendverschlechterte sich das Segment-EBIT signifikant um 39,5 Prozent auf70,4 Millionen Euro.Retail & Real Estate:Der Umsatz im Segment Retail & Real Estate erhöhte sich imGeschäftsjahr 2016 trotz eines schwächeren Retail-Geschäfts um 1,2Prozent auf 493,9 Millionen Euro. Positiv wirkten sich erneutEinnahmen aus Grundstücksverkäufen sowie eine geänderte Darstellungder Mieterlöse infolge der Konsolidierungskreis-Veränderung derKonzern-Gesellschaft Frankfurt Cargo Services aus. DerNetto-Retail-Erlös je Passagier lag bei 3,49 EUR (im Vorjahr: 3,62EUR). Ursächlich für den Rückgang waren ein geringeresAusgabeverhalten Reisender aus China, Russland und Japan sowie dieAbwertung verschiedener Währungen gegenüber dem Euro.Das EBITDA lag um 2,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahres bei 368Millionen Euro. Grund hierfür waren im Personalaufwand insbesonderedie gestiegene Beschäftigung im Segment, höhere Tarife sowie dieRückstellungsbildung für das Personalstrukturprogramm. Nahezukonstante Abschreibungen führten zu einem EBIT von 283,6 MillionenEuro (minus 3,9 Prozent).Ground Handling:Die Umsatzerlöse des Segments lagen im Geschäftsjahr 2016,insbesondere aufgrund des Anteilsverkaufs an der Fraport CargoServices sowie des leicht rückläufigen Passagierverkehrs am StandortFrankfurt, deutlich unter dem Vorjahreswert bei 630,4 Millionen Euro(minus 6,3 Prozent). Bereinigt um die Effekte aus dem Anteilsverkaufwies das Segment ein Umsatzwachstum von 1,8 Prozent aus. Ursächlichfür den bereinigten Anstieg waren unter anderem eine geänderteDarstellung der Verrechnung von Personal infolge derKonsolidierungskreis-Veränderung der Konzern-Gesellschaft FraportCargo Services sowie leicht höhere Erlöse ausInfrastruktur-Entgelten. Rückstellungen für dasPersonalstrukturprogramm sowie gestiegene Tarife führten zu einemRückgang des Segment-EBITDA um 25,2 Prozent auf 34,7 Millionen Euro.Das EBIT ging um 11,5 Millionen Euro zurück und lag aufgrund derRückstellungen für das Personalstrukturprogramm mit minus 5,5Millionen Euro im negativen Bereich.External Activities & Services:Der Umsatz im Segment External Activities & Services erhöhte sichim Geschäftsjahr 2016 um 8,1 Prozent auf 551,7 Millionen Euro,gestützt insbesondere durch die Konzern-Gesellschaften Lima (Peru,plus 27,8 Millionen Euro), Twin Star (Bulgarien, plus 9,9 MillionenEuro) sowie Fraport USA Inc. (plus 3,2 Millionen Euro). Die Entschädigungszahlung aus dem Manila-Projekt sowie der Veräußerungsgewinn aus dem Anteilsverkauf an der Thalita Trading Ltd. erhöhten die übrigen Erträge des Segments deutlich. Hierdurch konnte das Segment-EBITDA mehr als verdoppelt werden auf 433,5 Millionen Euro (2015: 186,1 Millionen Euro). Ähnlich stark entwickelte sich das EBIT mit einem Zuwachs um 242,1 Millionen Euro auf 345,2 Millionen Euro.