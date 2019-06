Fraport: Die Gegenwehr der Käufer wird stärker

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Blickt man auf die Fraport-Aktie aus einer langfristigen Perspektive muss festgehalten werden, dass die Aktie sich seit über einem Jahr in einem Abwärtstrend befand. Er konnte in der zweiten Aprilhälfte erfolgreich überwunden werden. Kurzfristig bestimmt hingegen schon seit Jahresbeginn ein neuer Aufwärtstrend das Bild. Er wurde gestartet, nachdem der Wert am 20. Dezember bei 60,60 Euro ein Tief ausgebildet hatte.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung