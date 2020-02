Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide, ein Unternehmen aus dem Markt "Flughafendienste", notiert aktuell (Stand 20:37 Uhr) mit 69.82 EUR ein wenig im Plus (+0.43 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Die Aussichten für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beläuft sich mittlerweile auf 74,6 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 69,52 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,81 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 73,38 EUR. Somit ist die Aktie mit -5,26 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 5 Hold und 4 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (2 Buy, 1 Hold, 2 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt im Mittel wiederum bei 73,13 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 69,52 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 5,2 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".