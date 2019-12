Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Für die Aktie Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide aus dem Segment "Flughafendienste" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 12.12.2019, 19:56 Uhr, ein Kurs von 77.84 EUR geführt.

Die Aussichten für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch fünf Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 5 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 7 Buy, 5 Hold, 4 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (4 Buy, 1 Hold, 3 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 77,87 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 0,09 Prozent erzielen, da sie derzeit 77,8 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit einer Rendite von 23,49 Prozent mehr als 24 Prozent darüber. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,49 Prozent. Auch hier liegt Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit 23,98 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.