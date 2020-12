Fraport: Einbruch zum Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Mit kräftigen Verlusten startete die Fraport-Aktie am heutigen Morgen in den Handel. Der Kurs gab um über fünf Prozent nach und fiel im Tief bis auf 44,58 Euro zurück. Dadurch wurde die am 7. Dezember im Anschluss an das Hoch bei 52,35 Euro gestartete Abwärtsbewegung fortgesetzt.

Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Abwärtsdynamik bereits beschleunigt. Ein weiterer kräftiger Abwärtsschub



