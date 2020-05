Fraport: Die Bären sind los!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport-Aktionäre dürften heute tieftraurig sein. Immerhin muss der Kurs ein Minus von rund sieben Prozent schlucken. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 37,96 EUR. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn ein wichtiger Widerstand liegt noch immer in Griffweite. So genügt ein Anstieg von rund zehn Prozent, um ein neues Monatshoch zu markieren. Dieser Bestwert liegt bei 41,74 EUR. Daher geht es jetzt also um alles!

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Es gibt nämlich heute einen richtig fetten Rabatt. Die Bären unter Ihnen können sich dagegen genüsslich die Hände reiben.

