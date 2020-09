Fraport-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt bleibt die Lage weiterhin angespannt. Wie der Flughafenbetreiber Fraport verlauten ließ, wurden in der Woche vom 24. bis 30. August 319.207 Passagiere gezählt. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutete dies einen Rückgang um fast 80 Prozent. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Flugbewegungen. Das setzt natürlich auch der Aktie zu, die seit dem pandemiebedingten Börsencrash ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



