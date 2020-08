Fraport Aktie: schwere Zeiten in Aussicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In Folge der Corona-Pandemie mussten die Anleger der Fraport-Aktie schwer durchatmen. Über 53 Prozent verlor die Aktie innerhalb der vergangenen sechs Monate. Am Mittwochmorgen verzeichnete das Papier an der Frankfurter Börse einen Wert von 33,02 Euro. Allein die Sorge vor einer zweiten Welle reichte für einen Kursrutsch im letzten Monat von mehr als 33 Prozent.

„Die Corona-Pandemie hat die gesamte Luftfahrtindustrie, das ...



