Fraport Aktie profitiert von weltweit zunehmender Reiselust

Fraport hat für 2018 gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um 18,5% auf rund 3,5 Mrd €. Das Verkehrsaufkommen ist nochmals gestiegen. Die Reiselust nimmt weltweit zu. Allein am Frankfurter Flughafen begrüßte Fraport über 69,5 Mio Passagiere. Das ist ein Plus von 7,8% oder gut 5 Mio Passagieren. Dieser deutliche Zuwachs unterstreicht die Attraktivität des Heimatflughafens, wenngleich lange Wartezeiten an den



