Fraport Aktie: Das könnte dauern!

Die Corona-Krise setzt dem Flughafenbetreiber Fraport massiv zu: In den ersten neun Monaten 2020 belief sich der Konzernverlust auf 537 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal stand unterm Strich ein Verlust von 304 Millionen Euro in den Büchern. Gleichzeitig sank das Passagieraufkommen in den ersten neun Monaten um 70 Prozent auf 16,2 Millionen.

