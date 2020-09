Fraport-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Flughafenbetreiber Fraport leidet darunter, dass die Passagierzahlen am Frankfurter Airport trotz Corona-Lockerungen weiterhin schwach bleiben. In der Woche vom 24. Bis 30. August wurden am größten deutschen Flughafen 319.207 Fluggäste registriert und damit fast 80 Prozent weniger als in derselben Woche des letzten Jahres. Die Zahl der Flugbewegungen hinkt dem Vorjahreswert ebenfalls deutlich hinterher. Dies liegt auch daran, dass für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



