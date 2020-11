Fraport Aktie: Wird jetzt alles wieder gut?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Halleluja, es wird wohl bald einen Impfstoff gegen das Corona-Virus geben. In der Hoffnung, dass dadurch die Reisebranche möglichst schnell wieder zu alter Stärke zurückkehren kann, gingen die entsprechenden Aktien an der Börse in dieser Woche bislang durch die Decke. Die Fraport Aktie beispielsweise schaffte alleine in den ersten drei Tagen dieser Woche Kursgewinne von zwischenzeitlich fast 50 %! Damit gelang ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



