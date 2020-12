Fraport Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung hat den Kurs der Fraport-Aktie in der ersten November-Hälfte in die Höhe schnellen lassen. Binnen zwei Tagen stieg der Wert der Aktie um fast 50 Prozent. Anleger hoffen auf eine schnelle Erholung des Flugverkehrs im Falle einer Impfstoffzulassung. Die Kaufstimmung ist inzwischen wieder abgeebbt. Seit Mitte November verläuft der Kurs in einer engen Bandbreite zwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



