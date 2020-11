Fraport Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport hat in der vergangenen Woche einen fulminanten Kurssprung geschafft. Am Montag schnellte der Wert um fast 34 Prozent in die Höhe. Das war das beste Tagesergebnis in der gesamten Börsenhistorie. Dem vorausgegangen waren vielversprechende Studiendaten zu einem Covid-19-Impfstoff, den die Unternehmen Biotech und Pfizer entwickelt haben. Er soll über eine 95-prozentige Wirksamkeit verfügen und kaum



