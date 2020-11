Fraport Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aussicht auf eine baldige Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs hat die Märkte am Montag in die Höhe schnellen lassen. Der deutsche Leitindex stieg um mehr als 5 Prozent und überschritt die 13.000-Punkte-Marke. Der MDAX verbessert sich unter dem Strich nur um 1,72 Prozent. Dies liegt daran, dass Papiere wie HelloFresh, Shop Apotheke und Zalando, die in der Krise stark performt haben, hohe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung