Fraport-Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Finanztrends Video zu Fraport



mehr >

Positives Nettoergebnis trotz Verluste erwartet Die Aktien des Fraport-Konzerns haben im Vormittagshandel in Deutschland rund 5 Prozent verloren, nachdem der Flughafenbetreiber am Dienstag trotz deutlich gestiegener Umsätze einen höheren Nettoverlust im ersten Quartal gemeldet hatte. Das Passagieraufkommen auf dem Heimatflughafen Frankfurt (FRA) stieg um mehr als 100 Prozent. Zudem hielt das Unternehmen an seinem Ausblick für 2022 fest und rechnet… Hier weiterlesen