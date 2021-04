Fraport-Aktie: Wann kommen wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Finanztrends Video zu Fraport



mehr >

Der Flughafenbetreiber Fraport hat eines der wohl schlimmsten Jahre in seiner Firmengeschichte hinter sich. Vor zwei Wochen musste das Unternehmen erstmals seit 20 Jahren einen Verlust ausweisen und die Lage will sich bisher, wenn überhaupt, nur scheibchenweise verbessern. Nach wie führen die Corona-Pandemie und damit einhergehende Beschränkungen des öffentlichen Lebens zu massiven Problemen. Dass die Zahlen in Deutschland weiter rasant ansteigen, dürfte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!