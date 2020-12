Fraport Aktie: Vernichtend!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Flugzeuge stehen still, Passagiere bleiben am Boden: Die Corona-Krise hat den Flughafenbetreiber Fraport tief in den Abgrund getrieben. Im dritten Quartal kassierte der Konzern einen Verlust von 304 Mio. Euro, nachdem man im Vorjahreszeitraum noch einen Gewinn von 222 Mio. Euro erwirtschaftet hatte.

Und auch im Herbstquartal läuft es für Fraport mehr als mau. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen nun seine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung