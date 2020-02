Fraport Aktie: Streit um Bodenaushub!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Arbeiten für das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen sind derzeit im vollen Gange. Dabei fallen große Mengen an Bodenaushub ab, was der naheliegenden Gemeinde Groß-Gerau überhaupt nicht passt. Die hat jetzt eine Anzeige gegen die Flughafen-Betreiberin Fraport gestellt und behauptet, der aktuelle Umgang mit dem durch Schadstoffe belasteten Aushub entspreche nicht den Anforderungen an den Grundwasserschutz.

Das kann teuer werden!

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung