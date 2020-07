Fraport-Aktie: Schwache Zahlen – Erholungen treffen auf Widerstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die jüngsten Daten vom Flughafen Frankfurt sind schwach! Der Betreiber, die Fraport AG steckt in Schwierigkeiten! Denn die Einnahmen decken einfach nicht die Kosten. Und eine nachhaltige Normalisierung des Flugaufkommens scheint noch in weiter Ferne. Zudem wollen die Fluggesellschaften mit Fraport über die Abfertigungsgebühren verhandeln. So will die Lufthansa natürlich niedrige Gebühren erreichen, um ihrerseits die Kosten zu senken – Fraport ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung