Fraport Aktie: Schnell weg damit!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Zumindest bei einer Sache sieht sich der strauchelnde Flughafenbetreiber Fraport auf Kurs: Wie das Unternehmen kürzlich mitteilte, komme man beim Abtransport des mit Chemikalien verunreinigten Bodenmaterials von der Terminal 3-Baustelle gut voran.

Demnach will der Betreiber des Frankfurter Airports noch im auslaufenden Jahr rund 75 Prozent des überflüssigen Bodenaushubs wegtransportiert haben. Annahmestellen in Bayern, NRW und Ostdeutschland sollen hierfür via LKW, Schiff ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung