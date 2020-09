Fraport-Aktie – Schlechte Nachrichten! Der Kurs aber positiv?!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Anleger haben scheinbar alles eingepreist! Die Fraport-Aktie kann sich stabil halten und erste Erholungstendenzen durchsetzen! Auch die jüngsten eher negativen Nachrichten schaden dem Kurs der Fraport-Titel nicht mehr. Denn der Frankfurter Flughafenbetreiber meldete für die letzte August-Woche weiterhin ein sehr niedriges Passagieraufkommen in Frankfurt! So wurden in der Woche vom 24. bis 30. August 2020 lediglich 319.207 Passagiere gezählt – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



