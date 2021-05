Fraport-Aktie: Licht über den Wolken!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport-Aktie hat sich im letzten halben Jahr deutlich besser entwickelt als der MDAX, in dem die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers gelistet ist. Der Kurs der Aktie ist in den vergangenen sechs Monaten um 33 Prozent in die Höhe gegangen. Damit hat die Fraport-Aktie ungefähr die Hälfte der Verluste, die durch den Corona-bedingten Kurssturz im Frühjahr 2020 angefallen sind, wieder wettgemacht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung