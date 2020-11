Fraport Aktie: Kurs auf mehr Wachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport-Verkehrszahlen waren im Oktober zwar noch relativ niedrig gemessen an dem Passagieraufkommen in Frankfurt. Und dennoch nimmt der Flughafen Frankfurt „Kurs auf mehr Wachstum“, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Um was es da geht: Die „CargoCity Süd“ am Frankfurter Flughafen soll ausgebaut werden. So soll dort eine neue Frachthalle „den Luftfrachtstandort Frankfurt“ weiter stärken. Es geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



