Fraport Aktie: Erholung im Anflug!

In der ersten Juniwoche meldete der Frankfurter-Flughafenbetreiber eine leichte Erholung der Flugzahlen. Im Vergleich zu letzter Woche stiegen die Fluggastzahlen um 2,4 % an. Allerdings nur ein kleiner Trost, wenn man die Zahlen mit dem Vorjahreszeitraum vergleicht. Hier musste Fraport einen Rückgang von 92,4 % wegstecken. Insgesamt zählte das Unternehmen 111.823 Fluggäste in der ersten Juniwoche.



