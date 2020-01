Fraport Aktie: Die Enttäuschung sitzt tief!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In der vergangenen Woche konnte Fraport zwar einen neuen Besucherrekord im vergangenen Jahr vorweisen, das Wachstum lag jedoch unter den Erwartungen. Die Anleger zeigten sich davon sichtlich enttäuschten, was zu spürbaren Kursverlusten sorgte. Auch in der neuen Woche kann die Stimmung sich zunächst nicht verbessern. Am Montag ging es für die Fraport Aktie erneut um knapp 0,4 Prozent abwärts.

