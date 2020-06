Fraport-Aktie: Endet jetzt die Aufwärtsbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport Aktie hat sich dank der Besserung in Bezug auf Corona gesteigert. Die Anleger sehen nun ein baldiges Ende der Virus-Beeinträchtigungen und auch die Bundesregierung hat bei den Reisebeschränkungen reagiert. Der Flugverkehr könnte nun step by step wieder hochgefahren werden. Auch international scheint sich alles in diese Richtung zu bewegen. Von dieser Entwicklung dürfte auch der Flughafenbetreiber Fraport profitieren, denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



