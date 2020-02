Fraport Aktie: Auf alles vorbereitet!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Das neue Coronavirus grassiert vor allem in China, doch auch in anderen Ländern machen die Menschen sich große Sorgen. Zumindest der Flughafen Frankfurt ist nach eigener Aussage aber gut vorbereitet. Betreiber Fraport sagte gegenüber dem „Hessischen Rundfunk“, dass man Empfehlungen vom Gesundheitsamt bekomme und ein Plan in der Schublade liege. Aktuell gebe es jedoch noch keine Maßnahmen.

Die Angst geht um!

