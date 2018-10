Fraport: Abwärts ohne Ende?

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Hinter den Fraport-Aktionären liegen enttäuschende Tage. Die Aktie, die ohnehin schon die meiste Zeit des Jahres in einem Abwärtstrend gefangen ist, verlor in der letzten Woche nochmals deutlich an Wert. Auch zu Beginn dieser Woche setzten sich die Kursverluste fort.

Ausgehend von ihrem am 29. Januar 2018 bei 97,26 Euro markierten Allzeithoch fiel der Aktienkurs im Lauf des Jahres auf die 70,00-Euro-Marke zurück. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.