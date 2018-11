Französisches Familienunternehmen übernimmt Mehrheit an Dorea Pflege- und Senioreneinrichtungen

Berlin/Paris (ots) -+ Der Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen wird Teil vonMaisons de Famille+ Axel Hölzer führt mit bewährtem Management ExpansionsstrategieweiterDie Dorea Familie, mittelständischer Betreiber von Pflege- undSenioreneinrichtungen, ist gestern von der französischen GroupeMaisons de Famille (MdF) mehrheitlich gekauft worden. MdF gehört zuCreadev, der strategisch und langfristig orientiertenInvestmentgesellschaft der Mulliez-Familie und besitzt in 35 Ländernweltweit Unternehmen in verschiedenen Dienstleistungsbranchen. MdFbewirtschaftet auch 84 Pflegeeinrichtungen in Frankreich, Italien undSpanien mit derzeit insgesamt 10.950 Betten. Dorea hat 23 Zukäufe inden letzten drei Jahren realisiert und betreibt aktuell 58Pflegeeinrichtungen mit 5.500 Betten und sieben ambulantePflegedienste mit 900 Plätzen. Insgesamt werden 4.100 Mitarbeitereinen für 2018 prognostizierten Umsatz von rund 200 Millionen Euroerwirtschaften. Mit dem Kauf löst MdF die Quadriga Capital PrivateEquity Fund IV LP als Hauptgesellschafter ab. Quadriga Capital hatseit Gründung von Dorea in 2015 das dynamische Wachstum desUnternehmens begleitet. Zukäufe und Investitionen sowie dieOptimierung von Managementabläufen in den Einrichtungen führten zueiner signifikanten Wertsteigerung der Gruppe. Axel Hölzer bleibtweiterhin Geschäftsführer und Mitgesellschafter. Über den Kaufpreiswurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. DieTransaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellamtlicher Prüfung.Das Management von Dorea genießt das uneingeschränkte Vertrauenvon MdF. "Durch die Partnerschaft mit MdF werden wir Teil eines aufLangfristigkeit ausgerichteten Familienunternehmens. DieWeiterentwicklung unseres Unternehmens wird auch im Interesse der unsanvertrauten Senioren und Mitarbeiter fortgesetzt", so Hölzer."Mulliez ist eine Unternehmerfamilie in fünfter Generation, die einenachhaltige Entwicklung und das qualitative Wachstum von Doreafördern wird. Philosophie von MdF ist es, Marke und Strategie im vomManagement der jeweiligen Landesgesellschaften eigenständigweiterentwickeln zu lassen."Der Dank von Hölzer und seinen Mitarbeitern gilt Quadriga Capitalfür die stets vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit:"Seit der Gründung von Dorea haben wir gemeinsam eine beeindruckendeReise unternommen, die jetzt ihren erfolgreichen Abschluss gefundenhat." Dr. Alexander Friedrich, Partner der Quadriga CapitalEigenkapitalberatung: "Mit MdF hat die Dorea Familie den idealenPartner gefunden, um die langfristige und nachhaltigeWeiterentwicklung der Gruppe zu begleiten. Die äußerstvertrauensvollen Gespräche mit MdF in den letzten Wochen habeneindrucksvoll gezeigt, dass beide Unternehmen die gleichenfürsorglichen Wertmaßstäbe anlegen. "MdF Vorstandsvorsitzender Philippe Tapié: "MdF freut sich, dieDorea Familie in unserer Gruppe willkommen zu heißen. Wir teilen diegleichen Ambitionen mit dem Management und Team von Dorea. Wir wollennicht nur qualitativ hochwertige Dienstleistungen für unsere Bewohnererbringen, sondern das Unternehmen zu einem Vorbild in derPflegebranche entwickeln. Ich danke Axel Hölzer und AlexanderFriedrich für das Vertrauen, das wir die besten Partner sind, um dieDorea Familie weiterzuentwickeln."Pressekontakt:Rückfragen richten Sie bitte anHocke+Partner KommunikationWolfpeter HockeMobil: +49 172 766 8866E-Mail: hocke@hp-kom.deOriginal-Content von: Dorea GmbH, übermittelt durch news aktuell