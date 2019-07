Französischer Premier Philippe bekräftigt Willen zu Rentenreform

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Premierminister Édouard Philippe hat den Willen seiner Mitte-Regierung zu einer großen Reform des Rentensystems bekräftigt.



Wie das Büro des Premiers am Donnerstag in Paris mitteilte, übergab der Hohe Beauftragte für die Rentenreform, Jean-Paul Delevoye, seinen Bericht für das Vorhaben. Laut Medienberichten dürfte es die wichtigste Sozialreform in der noch bis 2022 dauernden Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron werden. Ein genauer Zeitplan steht noch aus.

Das neue System soll von 2025 an eingeführt werden und die Zersplitterung von Einzelsystemen für verschiedene Berufsgruppen beenden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Es soll weiter möglich sein, mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter von 62 Jahren in Pension zu gehen, Beschäftigte müssten dann aber mit Abschlägen rechnen. Insgesamt sollen Arbeitnehmer ermuntert werden, länger zu arbeiten./cb/DP/mis