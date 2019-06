Französischer Industriekonzern Schneider Electric bestätigt Ziele

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der französische Industriekonzern Schneider Electric hält an seinen Zielen bis 2021 fest.



Im laufenden Geschäftsjahr peilt das Unternehmen aus eigener Kraft weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen drei und fünf Prozent an, teilte Schneider Electric am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag in Rueil-Malmaison mit. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) erwartet der Konzern ein organisches Wachstum zwischen vier und sieben Prozent.

Bis 2021 will Schneider Electric die bereinigte Ebita-Marge weiter verbessern. Der Umsatz soll organisch im Schnitt zwischen drei und sechs Prozent zulegen. Für die operative Marge geht der Konzern auch über 2021 hinaus von einem Wachstum aus. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung, Innovationen sowie Digitalisierung sollen in den kommenden vier bis fünf Jahren nach oben geschraubt werden. Der Konzern ist in Bereichen wie Automation, Gebäudetechnik sowie der Stromübertragungstechnik tätig./nas/knd/men