Französische und deutsche NGOs rufen Merkel und Macron zu EU-Klimaschutz auf

Berlin (ots) - Vor einem Treffen zwischen Frankreichs PräsidentEmmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei derWeltklimakonferenz in Bonn hat eine breite Koalition aus 21französischen und deutschen Nichtregierungsorganisationen dieRegierungschefs aufgefordert, eine ambitionierte Klimaschutzagendazur zentralen Aufgabe ihrer Europapolitik zu machen."Ein sich neu erfindendes Europa muss ein verlässliches Europasein, das seine internationalen Verpflichtungen einhält - auch beimKlimaschutz", sagt Kai Niebert, Präsident des UmweltdachverbandsDeutscher Naturschutzring (DNR). "Die EU-Klimapolitik steht zurzeitjedoch im Widerspruch zum Pariser Klimaabkommen. Deutschland undFrankreich müssen Verantwortung übernehmen und bei der CO2-Minderungdie europäische Agenda anpassen. Das Ziel ist ganz klar, dieErwärmung unterhalb von zwei Grad zu stoppen. Bürger, Unternehmen undKommunen brauchen ein verlässliches Signal in Richtung einersauberen, CO2-freien Wirtschaft".Darüber hinaus warnt Morgane Créach, Geschäftsführerin vomKlima-Aktionsnetzwerk Frankreich (RAC France): "Ohne sofortigeMaßnahmen wird Europa in der Frage der klimapolitischen Führungsrolleklar hinter China zurückfallen. Das französisch-deutsche Duo hat nunkurz nach den Wahlen in beiden Ländern die einmalige Möglichkeit, dieEnergiewende in Europa anzuführen, die Nutzung fossiler Energien zubeenden und schnell die Emissionen herunterzufahren. Seite an Seitemit Angela Merkel muss Emmanuel Macron der Treiber dieser erneuertenAmbition im Klimaschutz sein".In dem offenen Brief fordern die Organisationen, dass Deutschlandund Frankreich den Klimaschutz im Zuge der Verhandlungen über denstrategischen Rahmen für den EU-Haushalt vorantreiben. Um den Umbauzur CO2-freien Wirtschaft zu beschleunigen, müssen öffentlicheInvestitionen in Einklang mit dem Pariser Abkommen gebracht undgleichzeitig Arbeitnehmer, der ländliche Raum und Kommunen bei einemsozial gerechten Übergang besser unterstützt werden. Der Brief zähltdarüber hinaus die wichtigsten Politikinitiativen der kommenden zwölfMonate auf EU-Ebene auf, darunter die laufenden Verhandlungen überdas Energiepaket und die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik.Offener Brief Umbau zur CO2-freien Wirtschaft http://ots.de/JbXCEPressekontakt:Antje Mensen, Tel. +49 (0)30/6781775-86, antje.mensen@dnr.deRéseau Action Climat (RAC France):Neil Makaroff, Tel. +33 (0)683264332,neil.makaroff@reseauactionclimat.orgOriginal-Content von: Deutscher Naturschutzring, übermittelt durch news aktuell